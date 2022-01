“So quando se ne va”. Manuel Bortuzzo, è Lulù a svelare il suo futuro al GF Vip. “Devo stargli vicino” (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella serata del 17 gennaio è andata in onda una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’. Grandi emozioni si sono vissute con Kabir Bedi, infatti in occasione del suo compleanno ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla moglie Parveen Dusanj, che gli ha inviato un filmato con parole straordinarie. Ma durante una pausa legata alla pubblicità. è avvenuta anche un’importante confessione di Lulù Selassié, che ha annunciato in via definitiva quando Manuel Bortuzzo lascerà definitivamente il programma. A proposito di Manuel Bortuzzo, si sono vissuti attimi di paura prima dell’appuntamento con Alfonso Signorini. Il nuotatore è caduto mentre provava la seduta della doccia. Subito è intervenuta Lulù Selassiè che lo ha aiutato provando anche il nuovo sedile cambiato dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Nella serata del 17 gennaio è andata in onda una nuova puntata in diretta del ‘GF Vip’. Grandi emozioni si sono vissute con Kabir Bedi, infatti in occasione del suo compleanno ha ricevuto una bellissima sorpresa dalla moglie Parveen Dusanj, che gli ha inviato un filmato con parole straordinarie. Ma durante una pausa legata alla pubblicità. è avvenuta anche un’importante confessione diSelassié, che ha annunciato in via definitivalascerà definitivamente il programma. A proposito di, si sono vissuti attimi di paura prima dell’appuntamento con Alfonso Signorini. Il nuotatore è caduto mentre provava la seduta della doccia. Subito è intervenutaSelassiè che lo ha aiutato provando anche il nuovo sedile cambiato dalla ...

