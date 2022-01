Settebello in World League | con la Serbia per la rivincita olimpica

(Di martedì 18 gennaio 2022) Inizia ufficialmente il nuovo ciclo olimpico. Ilcampione del mondo vola in, dove stasera 18 gennaio alle 19.00 affronterà a Sabac i campioni olimpici padroni di casa nel primo turno della, peraltro unico trofeo mancante nella sterminata bacheca degli azzurri. L’ultimo confronto diretto è recente: nei quarti di finale a Tokyo i detentori olimpici si sono imposti per 10-6 lungo il cammino verso la finale poi vinta contro la Grecia. Da allora entrambe le squadra hanno cominciato un percorso di rinnovamento. “Il nuovo ciclo non poteva iniziare con una partita più entusiasmante e probante – spiega il CT Sandro Campagna – Sono due squadre rinnovate rispetto al luglio scorso, anche per problemi legati alla contingenza della pandemia. E’ una partita importante che affronteremo con una squadra ...

Il Faro Online

Scatta laLeague, ed è il primo grande evento stagionale per ilche quest'anno difenderà il titolo mondiale a Fukuoka e si tufferà poi negli Europei di Spalato. 'Emergenza o non ...Dunque sarà unsenza paura e con la voglia di osare quello che esordirà nellaLeague 2022. CONVOCATI: Edoardo Di Somma (AN Brescia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di ...Serbia-Italia oggi in tv: l'orario e come vedere in diretta streaming la sfida dei gironi di World League maschile 2022 di pallanuoto.Pallanuoto d'inverno. Con la World League: per uomini e donne. Tocca prima ai campioni del mondo del Settebello debuttare a Sabac domani alle 19 contro gli olimpionici della della Serbia, mentre il Se ...