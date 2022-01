Quarta dose, l’Ema frena: «Ora non serve, troppi richiami rendono il vaccino inefficace» (Di martedì 18 gennaio 2022) Quarta dose? Calma e gesso. l’Ema non ha ancora visionato i dati sulla Quarta dose del vaccino anti-covid. “Attualmente, non ci sono prove della necessità di una Quarta dose nella popolazione generale”. Lo precisa Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco.durante un briefing video con la stampa. Quarta dose, l’Ema frena: per il momento non serve La somministrazione ripetuta di dosi booster del vaccino con intervalli molto brevi – ha spiegato – potrebbe ridurre il livello di anticorpi che possono essere prodotti ad ogni somministrazione. Diverso è il caso dei pazienti immunodepressi. “Nelle persone con sistema ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 gennaio 2022)? Calma e gesso.non ha ancora visionato i dati sulladelanti-covid. “Attualmente, non ci sono prove della necessità di unanella popolazione generale”. Lo precisa Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell’Agenzia europea del farmaco.durante un briefing video con la stampa.: per il momento nonLa somministrazione ripetuta di dosi booster delcon intervalli molto brevi – ha spiegato – potrebbe ridurre il livello di anticorpi che possono essere prodotti ad ogni somministrazione. Diverso è il caso dei pazienti immunodepressi. “Nelle persone con sistema ...

Advertising

AlexBazzaro : Quarta dose non serve. Quarta dose potrebbe servire. Quarta dose solo per i fragili. Quarta dose per i sanitari e p… - NicolaPorro : ?? #Vaccini Covid, l'avvertimento del professore sulla 'paralisi immunitaria': 'Perché parlare di quarta dose a poch… - Adnkronos : Variante #Omicron, studio preliminare Israele: #quartadose vaccino poco efficace contro contagio. - Quarta_dose : @ohrikiii Il tl parlano di un offerta da 25 milioni per Saelemakers, penso sia partito tutto da una pescata di qualche ora fa - Brigante1959 : RT @Corriere: La quarta dose di vaccino non blocca Omicron: i dati da Israele -