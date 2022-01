Milan, si guarda in Premier League per il dopo Kjaer: piace un difensore del Totthenham (Di mercoledì 19 gennaio 2022) dopo l’infortunio al ginocchio di Simon Kjaer, il Milan è sempre alla ricerca di un difensore per sostituire il danese e rinforzare il reparto arretrato. I nomi in auge sono sempre Eric Bailly del Manchester United e Abdou Diallo del Psg, ma dall’Inghilterra rimbalza la notizia di un possibile interesse da parte dei rossoneri per Japhet Tanganga, difensore centrale di proprietà del Totthenham. Japhet Tanganga Il classe 99? è ai margini del progetto degli Spurs, e l’imminente rientro di Eric Dier e Cristian Romero limiterebbe al minimo le sue possibilità di giocare. Proprio per questo questo motivo, una sua partenza non è del tutto impossibile da immaginare, con Tanganga che potrebbe dunque decidere di accettare il trasferimento sotto la Madonnina. Maldini e Massara vorrebbero ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022)l’infortunio al ginocchio di Simon, ilè sempre alla ricerca di unper sostituire il danese e rinforzare il reparto arretrato. I nomi in auge sono sempre Eric Bailly del Manchester United e Abdou Diallo del Psg, ma dall’Inghilterra rimbalza la notizia di un possibile interesse da parte dei rossoneri per Japhet Tanganga,centrale di proprietà del. Japhet Tanganga Il classe 99? è ai margini del progetto degli Spurs, e l’imminente rientro di Eric Dier e Cristian Romero limiterebbe al minimo le sue possibilità di giocare. Proprio per questo questo motivo, una sua partenza non è del tutto impossibile da immaginare, con Tanganga che potrebbe dunque decidere di accettare il trasferimento sotto la Madonnina. Maldini e Massara vorrebbero ...

Advertising

Milannews24_com : #Calabria suona la carica sui social - gilnar76 : #Milan Spezia, Calabria guarda avanti: il messaggio sui social – FOTO #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - VittorioDelCitt : @Ilariasigaudo Guarda che il Milan è secondo perché di furti ne ha fatti parecchi qs anno sennò aveva 15 punti in meno - ManuFilippone95 : RT @battitomilan7: A Sky ancora continuano a parlare del campionato e che il Milan come l'anno scorso dopo Siena ,guarda l'Inter dal basso… - officialcafe_19 : Secondo gol dello Spezia con giocatori del Milan che guardano tutti la palla, menzione particolare per top-player T… -