“L’Europa ha perso un leader e noi tutti abbiamo perso un amico”: il ricordo di Roberta Metsola alla commemorazione per David Sassoli – Video (Di martedì 18 gennaio 2022) “L’Europa perde un leader, noi un amico”, così Roberta Metsola, neo eletta presidente del Parlamento europeo ha ricordato David Sassoli, scomparso nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, durante la cerimonia di commemorazione al Parlamento europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “perde un, noi un”, così, neo eletta presidente del Parlamento europeo ha ricordato, scomparso nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, durante la cerimonia dial Parlamento europeo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

gian_carbonara : @chicoardito Capisco però che non festeggiate da così tanto tempo che ogni occasione come questa è una scusa per go… - mariotoscana196 : @PSpagnoletta @Valerio61022891 Sarei il più felice del mondo ma temo che ormai lo abbiamo perso.. Il suo futuro è l'Europa - infoitinterno : L’ultimo saluto Parlamento Europeo a David Sassoli. “L’Europa ha perso un leader, la democrazia un campione, … - PietroBrambilla : @Asset_Profile @MarcoKappa11 In Europa League con l’Arsenal soffoco hai perso 5-1 nel totale e ancora piangi - Asset_Profile : @NonEvoluto Europa league con l'Arsenal, Champions nei gironi ho perso il conto, l'anno scorso e anche quest'anno i… -