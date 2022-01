Follie da Green pass | deve operarsi di tumore ma ha fatto una sola dose | negato l’imbarco a Olbia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 gennaio 2022) Una vicenda assurda e al limite dell’incredibile. E’ quella accaduta ad una donna di Cagliari in partenza verso il Gemelli di Roma per un intervento urgente a causa di un, che si è vista negareadperché in possesso ‘solo’ della primadi vaccino -fatta tre giorni prima- e di un tampone effettuato il giorno stesso. La donna, che era in attesa della certificazione verde ed aveva in mano il certificato del proprio medico attestante l’avvenuta vaccinazione, è stata dunque costretta a saltare l’intervento. “Mia moglie doveva subire un intervento urgente mercoledì 12 gennaio al Gemelli di Roma, perché affetta da”, racconta affranto all’AdnKronos il marito Giuseppe. Una delle tanteburocratiche del, non ...