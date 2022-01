Australian Open 2022, terza giornata: occasione Sonego, Giorgi in cerca di continuità (Di martedì 18 gennaio 2022) terza giornata di incontri del tabellone principale agli Australian Open 2022. Fino ad ora, esordio complessivamente positivo per quasi tutti gli italiani, con Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini avanti senza intoppi, senza dimenticare le grandi soddisfazioni di Camila Giorgi e Lucia Bronzetti. Nota amara per Salvatore Caruso e Jasmine Paolini, con prestazioni al di sotto delle aspettative. Non deludono Alexander Zverev e Rafael Nadal, avanti senza concedere un set; si conclude in maniera prematura il torneo di Fabio Fognini, sconfitto da Tallon Griekspoor. INCONTRI ATP La notte Australiana riparte nel segno di Sonego, impegnato al secondo turno contro Oscar Otte; il torinese ha serie chance di avanzare ancora, visto il suo stato di ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022)di incontri del tabellone principale agli. Fino ad ora, esordio complessivamente positivo per quasi tutti gli italiani, con Lorenzoe Matteo Berrettini avanti senza intoppi, senza dimenticare le grandi soddisfazioni di Camilae Lucia Bronzetti. Nota amara per Salvatore Caruso e Jasmine Paolini, con prestazioni al di sotto delle aspettative. Non deludono Alexander Zverev e Rafael Nadal, avanti senza concedere un set; si conclude in maniera prematura il torneo di Fabio Fognini, sconfitto da Tallon Griekspoor. INCONTRI ATP La nottea riparte nel segno di, impegnato al secondo turno contro Oscar Otte; il torinese ha serie chance di avanzare ancora, visto il suo stato di ...

