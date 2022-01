Venezia | Nederauer | “Nani felice di essere qui Fatta per Ullman”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Duncan Niederauer, presidente del, ha commentato il match della scorsa domenica contro l’Empoli. Queste le sue parole: “Si sono vissute due partite in una: nel primo tempo solo grazie alle parate di Lezzerini siamo riusciti a non avere un passivo più pesante, nel secondo c’era una squadra diversa, più aggressiva e convincente. La presenza diha rappresentato un cambio di atteggiamento per tutti e spero che la ripresa di ieri sia un punto di partenza per il futuro”. Sul portoghese: “Avevamo un piano e in questi giorni lo stiamo mettendo in atto; l’obiettivo è restare in Serie A e la campagna di rafforzamento rientra in un disegno specifico. Cuisance ha già avuto un impatto considerevole in queste partite, è un giocatore che ci serviva con le sue caratteristiche, mentresi è rivelato subito decisivo, è ...