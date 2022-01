UFFICIALE – Sampdoria | esonerato D’Aversa | il comunicato

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ufficializzato l’esonero di Roberto: ildella. Continua la trattativa per chiudere con Giampaolo Lacon un comunica rendel’esonero dell’allenatore Roberto. Ildel club: IL– «L’U.C.comunica di aver sollevato Robertodall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

... è iniziato nel migliore dei modi il 2022 dellaWomen. Sabato, al 'Garrone' di Bogliasco, ... Questa sera, a partire dalle 19.00, dunque, vi aspettiamo sul nostro canaleTwitch per la ...... attraverso il sito o l'app, oppure attraverso la piattaforma Infinity alla quale dovrete chiaramente essere abbonati. PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS: LE SCELTE DEI MISTER! LE ...Era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità da parte della Sampdoria: Roberto D'Aversa non è più il tecnico blucerchiato, fatale l'ultimo ko interno contro il Torino. Ecco la nota del club: ...Roberto D'Aversa non è più l'allenatore della Sampdoria. Il club blucerchiato, attraverso i suoi canali ufficiali, ha comunicato l'esonero dell'ex allenatore del Parma. Ora resta da definire la situaz ...