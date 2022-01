Lettera con minacce no vax a Giorgio Palù: solidarietà dalle istituzioni. Il presidente dell’Aifa: “No comment” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non si conosce ancora il contenuto della Lettera con minacce di matrice no vax spedita a Giorgio Palù, fatta recapitare all’Istituto di medicina molecolare della facoltà di Medicina dell’Università di Padova, dove Palù ha il proprio ufficio. Il presidente dell’Azienda italiana del farmaco (Aifa) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) ha commentato: “Non ne so nulla e non dico niente. “. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Sergio Giordani, sindaco di Padova, è stato il primo a esprimere al professore “la più totale solidarietà e vicinanza”. “Le minacce a medici e scienziati sono particolarmente inaccettabili perché specialmente a loro in dobbiamo i progressi e l’impegno che ci sta portando fuori dalla pandemia”, si legge ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non si conosce ancora il contenuto dellacondi matrice no vax spedita a, fatta recapitare all’Istituto di medicina molecolare della facoltà di Medicina dell’Università di Padova, doveha il proprio ufficio. Ildell’Azienda italiana del farmaco (Aifa) e componente del Comitato tecnico scientifico (Cts) haato: “Non ne so nulla e non dico niente. “. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Sergio Giordani, sindaco di Padova, è stato il primo a esprimere al professore “la più totalee vicinanza”. “Lea medici e scienziati sono particolarmente inaccettabili perché specialmente a loro in dobbiamo i progressi e l’impegno che ci sta portando fuori dalla pandemia”, si legge ...

