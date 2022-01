Intestino debole dopo stress Covid e feste | 5 mosse per tornare in forma

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Non tutti sanno che l'è uno dei principali responsabili del nostro sistema immunitario. Circa l'80% delle cellule immunitarie del nostro organismo, infatti, si trova proprio qui e, come alcuni studi hanno verificato, esiste una stretta correlazione tra la salute dell'e l`infezione da SARS-CoV-2. Si perché il-19 non compromette solo l`apparato respiratorio ma anche quello gastrointestinale. In alcuni casi, inoltre, la gravità dei sintomi con i quali il virus ci attacca e ci colpisce può dipendere proprio dalle condizioni di (dis)equilibrio del nostro microbiota intestinale, ovvero l'insieme complesso e articolato di germi, come virus, batteri e lieviti, che risiedono abitualmente nel corpo di ogni individuo. "All'interno del nostro organismo abbiamo circa 1,5 kg di batteri di diverse specie che, in condizioni ...