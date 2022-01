In Cina nascite ai minimi storici nel 2021

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Il tasso di natalità inè precipitato ainel, attestandosi al rapporto di 7,52ogni 1.000 persone, in calo su quello di 8,52 del 2020.In base ai dati dell’Ufficio nazionale di statistica, si tratta della cifra più bassa mai registrata nell’Annuario statistico del Paese dal 1978 ed è anche la più bassa dalla fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949. Lo scorso anno il Paese ha registrato un totale di 10,62 milioni di. Il Paese più popoloso al mondo ha chiuso ilcon un tasso di nuovepari allo 0,752 per cento, a fronte di una mortalità di 0,718 punti percentuali. È il tasso di crescita naturale della popolazione più basso dal 1960, quando la politica del Grande balzo in avanti (1958-1962) ...

Il tasso di natalità in Cina è precipitato ai minimi storici nel 2021, attestandosi al rapporto di 7,52 nascite ogni 1.000 persone, in calo su quello di 8,52 del 2020. In base ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica, si tratta della cifra più bassa mai registrata nell'Annuario statistico del Paese dal 1978 ed è anche la più bassa dalla fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949.