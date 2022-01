Alessia Marcuzzi, lo sfogo sulla figlia Mia: "Mi fa tenerezza" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici più popolari del nostro Paese, si è presa una pausa dagli schermi circa un anno fa per essere più vicina alla sua famiglia ed essere più presente ai suoi figli. Alessia ha infatti due figli, nati da matrimoni diversi. La sua famiglia è davvero allargata perché la donna ha avuto tre relazioni importanti e oggi ognuna di esse è presente nella sua vita. Dalla storia con Simone Inzaghi, infatti, è nato il primogenito Tommaso. Mia è nata invece dalla relazione con Francesco Facchinetti ed ora la showgirl è sposata e vive con Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice vive con la sua famiglia ed è particolarmente legata alla figlia Mia, di cui vuole godere l'infanzia e l'adolescenza, cosa che non è successa con Tommaso, classe 2000. Marcuzzi cattura e condivide sui ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 gennaio 2022), una delle conduttrici più popolari del nostro Paese, si è presa una pausa dagli schermi circa un anno fa per essere più vicina alla sua famiglia ed essere più presente ai suoi figli.ha infatti due figli, nati da matrimoni diversi. La sua famiglia è davvero allargata perché la donna ha avuto tre relazioni importanti e oggi ognuna di esse è presente nella sua vita. Dalla storia con Simone Inzaghi, infatti, è nato il primogenito Tommaso. Mia è nata invece dalla relazione con Francesco Facchinetti ed ora la showgirl è sposata e vive con Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice vive con la sua famiglia ed è particolarmente legata allaMia, di cui vuole godere l'infanzia e l'adolescenza, cosa che non è successa con Tommaso, classe 2000.cattura e condivide sui ...

Corriere : Marcuzzi, la figlia isolata per il Covid: «Ho scoperto tante cose. Penso a chi è meno fortunato» - infoitcultura : La lettera (toccante) di Alessia Marcuzzi alla figlia Mia Facchinetti - Miki_2313 : RT @Corriere: Marcuzzi, la figlia isolata per il Covid: «Ho scoperto tante cose. Penso a chi è meno fortunato» - _fr4ncesc0 : alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come sto - SaCe86 : Terremoto #Mediaset, Torna Alessia Marcuzzi e ruba il posto al famosissimo collega. La decisione di Berlusconi spia… -