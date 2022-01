Ultime Notizie Roma del 16-01-2022 ore 16:10 (Di domenica 16 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno quasi 92 mila prime dosi di vaccino anti covid e sono state somministrate nella giornata di ieri sabato 15 gennaio un numero così alto non veniva registrato pensate da settembre io per 12 che hanno ricevuto almeno una dose sono più di 48 milioni in tutta Italia si aggiungono quelli guariti dal massimo se mi è arrivato oggi il numero di 49 milioni andiamo in Italia Novak Djokovic espulso dal paese il tennista serbo ha lasciato Melbourne con un volo diretto a Dubai Djokovic 34 anni ha partito dopo la decisione con cui tre giudici della Corte federale si sono espressi a favore della decisione con cui il governo ha cancellato il tuo visto il 34enne di Belgrado novaxa trascorso la notte al Park Hotel è la struttura per immigrati irregolari in cui era stato confinato dopo l’arrivo in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno quasi 92 mila prime dosi di vaccino anti covid e sono state somministrate nella giornata di ieri sabato 15 gennaio un numero così alto non veniva registrato pensate da settembre io per 12 che hanno ricevuto almeno una dose sono più di 48 milioni in tutta Italia si aggiungono quelli guariti dal massimo se mi è arrivato oggi il numero di 49 milioni andiamo in Italia Novak Djokovic espulso dal paese il tennista serbo ha lasciato Melbourne con un volo diretto a Dubai Djokovic 34 anni ha partito dopo la decisione con cui tre giudici della Corte federale si sono espressi a favore della decisione con cui il governo ha cancellato il tuo visto il 34enne di Belgrado novaxa trascorso la notte al Park Hotel è la struttura per immigrati irregolari in cui era stato confinato dopo l’arrivo in ...

Advertising

fanpage : 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assoluta… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assolutamente a nul… - B_Celtics_Fan : RT @fanpage: 'Prescrivere un antibiotico a un positivo? Da incompetenti. Stiamo parlando di un medicinale che non serve assolutamente a nul… -