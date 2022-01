Messa in Tv oggi domenica 16 gennaio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 16 gennaio 2022) Messa in tv domenica 16 gennaio 2022. Come ogni domenica, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire la Messa in televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare la Messa in tv oggi domenica 16 gennaio? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per oggi, domenica 16 gennaio 2022. Su Rai alle 10.30 ci sarà il programma ‘A Sua Immagine’ condotto da Lorena Bianchetti, poi alle 10.55 su Rai 1 ci sarà la Santa Messa in onda dalla Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Arienzo, a Caserta. Ma non finisce qui. Alle 12, come sempre, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022)in tv16. Come ogni, in quest’articolo tutti i fedeli, che desiderano seguire lain televisione, troveranno il programma completo. Insomma: dove guardare lain tv16? Chi vuole troverà tutte le funzioni religiose in calendario per16. Su Rai alle 10.30 ci sarà il programma ‘A Sua Immagine’ condotto da Lorena Bianchetti, poi alle 10.55 su Rai 1 ci sarà la Santain onda dalla Chiesa di Sant’Andrea Apostolo in Arienzo, a Caserta. Ma non finisce qui. Alle 12, come sempre, ci sarà la Recita dell’Angelus di Papa Francesco in ...

Advertising

Mov5Stelle : I contributi ai Comuni relativi al 2022 per la messa in sicurezza delle infrastrutture e per gli interventi contro… - CorriereCitta : #Messa in Tv oggi domenica #16gennaio 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - zazoomblog : Messa in tv oggi domenica 16 gennaio: programma orari canale e diretta streaming - #Messa #domenica #gennaio:… - zazoomblog : Messa oggi domenica 16 gennaio in tv su TV2000: canale orario e diretta streaming - #Messa #domenica #gennaio… - ofmafrancescani : ?? La Santa Messa di oggi 16 Gennaio 2022 - II Domenica del Tempo Ordinario -