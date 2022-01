Catanzaro | uccide la moglie e lo confessa al datore di lavoro | fermato

(Di domenica 16 gennaio 2022) commenta Ha ucciso laal culmine di una lite soffocandola e lo ha poi confidato al suodi, che ha chiamato i carabinieri. E' accaduto a Motta Santa Lucia, in provincia di ...

Advertising

fabiopi1000 : RT @fanpage: Un ennesimo e brutale episodio di femminicidio - fanpage : Un ennesimo e brutale episodio di femminicidio - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Litiga con la moglie, la strangola e la uccide: fermato 49enne a #Catanzaro. - Adnkronos : Litiga con la moglie, la strangola e la uccide: fermato 49enne a #Catanzaro. - italiaserait : Litiga con la moglie, la strangola e l’uccide: fermato 49enne a Catanzaro -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro uccide

Il corpo della donna è stata trovato in camara da letto dai carabinieri e ora gli accertamenti scientifici sono stati affidati al Reparto operativo di. Al momento i militari dell'Arma ...E' accaduto a Motta Santa Lucia, in provincia di, nella tarda serata di sabato. L'autore dell'omicidio è un operaio marocchino di 49 anni nei confronti del quale è stato emesso un ...Uccide la moglie soffocandola. I fatti sono avvenuti a Motta Santa Lucia, in provincia di Catanzaro, nella tarda serata di ieri 15 gennaio ...Stando alla ricostruzione degli inquirenti, l'indagato ha avuto un violento litigio con la moglie, prima di aggredirla e strangolarla. Poi oggi è andato a lavoro e ha raccontato tutto al collega. Il q ...