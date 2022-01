Calciomercato Genoa, accordo con Miranchuk: l’Atalanta prende tempo (Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercato Genoa: i rossoblù avrebbero l’accordo con Miranchuk, ma l’Atalanta vorrebbe aspettare ancora prima di chiudere Il Genoa continua a lavorare sul mercato e negli ultimi giorni sarebbe tornato alla carica per Miranchuk dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Grifone avrebbe l’accordo col trequartista russo ma la Dea vorrebbe aspettare ancora un po’ prima di chiudere la trattativa. Gasperini, infatti, si trova al momento senza Zapata e Boga e vorrebbe attendere il loro rientro prima di lasciar partire a cuor leggere Miranchuk direzione Genoa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022): i rossoblù avrebbero l’con, mavorrebbe aspettare ancora prima di chiudere Ilcontinua a lavorare sul mercato e negli ultimi giorni sarebbe tornato alla carica perdel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Grifone avrebbe l’col trequartista russo ma la Dea vorrebbe aspettare ancora un po’ prima di chiudere la trattativa. Gasperini, infatti, si trova al momento senza Zapata e Boga e vorrebbe attendere il loro rientro prima di lasciar partire a cuor leggeredirezione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

