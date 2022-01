Bradley Cooper, il nudo frontale in Nightmare Alley: "È stato difficile" (Di domenica 16 gennaio 2022) Bradley Cooper ha commentato la scena di nudo frontale in Nightmare Alley e ha ammesso di aver incontrato una certa difficoltà durante le riprese. Nightmare Alley è uno dei film più attesi di questo 2022. Sapere che Bradley Cooper ha una scena di nudo frontale sta alimentando ulteriormente il buzz attorno all'ultimo progetto diretto da Guillermo del Toro. Intervistato da The Hollywood Reporter, Bradley Cooper ha parlato della scena di La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley in cui il suo Stanton Carlisle è impegnato in un atto sessuale con il personaggio interpretato da Toni Collette. A quanto pare, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 gennaio 2022)ha commentato la scena diine ha ammesso di aver incontrato una certa difficoltà durante le riprese.è uno dei film più attesi di questo 2022. Sapere cheha una scena dista alimentando ulteriormente il buzz attorno all'ultimo progetto diretto da Guillermo del Toro. Intervida The Hollywood Reporter,ha parlato della scena di La Fiera delle Illusioni -in cui il suo Stanton Carlisle è impegnato in un atto sessuale con il personaggio interpretato da Toni Collette. A quanto pare, ...

