Venezia, il Covid colpisce: quattro positivi in squadra (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Venezia ha comunicato la presenza di quattro positivi al Covid all'interno del gruppo squadra Attraverso una nota ufficiale, il Venezia ha comunicato la presenza di quattro casi Covid all'interno del gruppo squadra alla vigilia della partita contro l'Empoli. IL COMUNICATO – «Il Venezia FC comunica che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in quarantena e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario». L'articolo proviene da Calcio News 24.

