Serena Rossi è La Sposa di Rai 1 | «Mi riconosco nella pazienza e nella resilienza di Maria»

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 15 gennaio 2022) LaDopo aver condotto Canzone Segreta ed essere stata l’assistente sociale Mina Settembre,è pronta a catapultarsi negli anni ‘60 per interpretare, sempre su Rai 1, la giovane e coraggiosa, una ragazza di campagna disposta a lasciare il sud Italia ere uno sconosciuto del nord pur di aiutare la propria famiglia. Racconterà la sua storiafiction Endemol Shine Italy La, al via domenica 16 gennaio 2022 in prima serata. Tre puntate scritte da Valia Santella, Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca e dirette da Giacomo Campiotti, assente alla conferenza stampa di presentazione perchè in quarantena per Covid. Un melodramma in piena regola, ma portatore di una certa ...