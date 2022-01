Sanremo | l’amata attrice fa sognare i fan | “Felice di condurlo”

Leggi su vesuvius

(Di sabato 15 gennaio 2022) Una grandeitaliana sarebbe pronta a condurre il Festival di. Andiamo a vedere la confessione durante un’intervista. Una delle attrici più amate in Italia si candida al prossimo Festival di. Il sogno potrebbe essere vedere lei sul palco per il dopo Amadeus: le sue parole fannoi telespettatori Rai. Il logo della nuova edizione del Festival (via Rai)Sono tanti i nomi che si rincorrono per il dopo Amadeus. Il conduttore ravennate è giunto al terzo e con molte probabilità ultimo Festival didella sua carriera. Dopo tre anni di successi assoluti ‘Ama’ potrebbe dire addio per fare spazio ad un nuovo conduttore, o meglio una nuova conduttrice. Infatti in queste ore a candidarsi per il palcoscenico del Teatro Ariston ci ha pensato Serena ...