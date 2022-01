“Liberi tutti”. Omicron, addio green pass: la data che fa sperare l'Italia (Di sabato 15 gennaio 2022) Nonostante il dilagare del Covid con la nuova variante Omicron, che a detta degli esperti potrebbe infettare fino a metà degli europei, molti sono i Paesi del nostro continente che iniziano ad allentare divieti e restrizioni, dopo aver osservato che il virus si fa meno aggressivo. In Francia ben due tribunali amministrativi, quello di Parigi e quello di Versailles, hanno bloccato come illegittimi gli obblighi di mascherina all'aperto emanati il 31 dicembre dalla prefettura di Parigi per l'area metropolitana della capitale, nonché dalle autorità del dipartimento di Yvelines. Secondo i giudici sarebbe una «interferenza eccessiva, sproporzionata e inappropriata nella libertà individuale». Il governo francese intenderebbe però correre ai ripari, dato che frattanto si sono toccati 300.000 contagi quotidiani, e il portavoce Gabriel Attal ha detto ieri che si studierà un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Nonostante il dilagare del Covid con la nuova variante, che a detta degli esperti potrebbe infettare fino a metà degli europei, molti sono i Paesi del nostro continente che iniziano ad allentare divieti e restrizioni, dopo aver osservato che il virus si fa meno aggressivo. In Francia ben due tribunali amministrativi, quello di Parigi e quello di Versailles, hanno bloccato come illegittimi gli obblighi di mascherina all'aperto emanati il 31 dicembre dalla prefettura di Parigi per l'area metropolitana della capitale, nonché dalle autorità del dipartimento di Yvelines. Secondo i giudici sarebbe una «interferenza eccessiva, sproporzionata e inappropriata nella libertà individuale». Il governo francese intenderebbe però correre ai ripari, dato che frattanto si sono toccati 300.000 contagi quotidiani, e il portavoce Gabriel Attal ha detto ieri che si studierà un ...

