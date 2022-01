Giulio Regeni avrebbe compiuto 34 anni, tanti i messaggi per lui sui social (Di sabato 15 gennaio 2022) TRIESTE – Oggi, 16 gennaio, Giulio Regeni avrebbe compiuto 34 anni. Il ricercatore friulano era nato, infatti, il 15 gennaio 1988. Numerosi sono i messaggi postati sui social per ricordare i “2.183 giorni senza Giulio”. Sull’account Twitter ‘Verità Per Giulio’ si legge: “Caro Giulio, il 15 gennaio era data lieta per chi ti amava, ora l’ennesimo momento in cui la tua assenza è più dolorosa: avresti compiuto 34 anni. Avevi radici e ali. Noi siamo sempre qui, da 6 anni, con la nostra promessa”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 15 gennaio 2022) TRIESTE – Oggi, 16 gennaio,34. Il ricercatore friulano era nato, infatti, il 15 gennaio 1988. Numerosi sono ipostati suiper ricordare i “2.183 giorni senza”. Sull’account Twitter ‘Verità Per’ si legge: “Caro, il 15 gennaio era data lieta per chi ti amava, ora l’ennesimo momento in cui la tua assenza è più dolorosa: avresti34. Avevi radici e ali. Noi siamo sempre qui, da 6, con la nostra promessa”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Radio1Rai : ??Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 34anni. Assassini e mandanti restano ancora protetti e in libertà. Ma la memor… - Agenzia_Ansa : Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 34 anni. Il ricercatore friulano era nato, infatti, il 15 gennaio 1988. Numeros… - fanpage : Omicidio #Regeni, continua la battaglia della famiglia di Giulio per chiedere giustizia e verità sulla morte del ri… - POKI33847251 : RT @MariaStella710: Ascolti Le parole che senti ti toccano appena Ed hai nel viso un pensiero chiaro che ti finge alle spalle la luce del m… - valezuppina : RT @Radio1Rai: ??Giulio Regeni oggi avrebbe compiuto 34anni. Assassini e mandanti restano ancora protetti e in libertà. Ma la memoria di Giu… -