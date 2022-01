Djokovic può non dare il buon esempio (Di sabato 15 gennaio 2022) Era il settembre del 1970 quando un giornalista chiese a François Truffaut perché, due anni prima, avesse deciso di non sposare la sua promessa sposa Claude Jade. Il regista francese rispose che la sua vita privata era soltanto affar suo. Continuò a presentare il suo ultimo film, Domicile conjugal (per noi italiani: Non drammatizziamo... è solo questione di corna), che aveva come protagonista femminile proprio colei che era stata abbandonata sull’altare. Il giornalista insistette. Disse al cineasta che “un personaggio pubblico aveva l’obbligo di dare il buon esempio”. Truffaut era seccato per l’insistenza, sospirò, gettò un’occhiata di sdegno e disse: “Lei dice che un personaggio pubblico ha l’obbligo di dare il buon esempio? E di quale esempio parla? Io ho un unico ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 gennaio 2022) Era il settembre del 1970 quando un giornalista chiese a François Truffaut perché, due anni prima, avesse deciso di non sposare la sua promessa sposa Claude Jade. Il regista francese rispose che la sua vita privata era soltanto affar suo. Continuò a presentare il suo ultimo film, Domicile conjugal (per noi italiani: Non drammatizziamo... è solo questione di corna), che aveva come protagonista femminile proprio colei che era stata abbandonata sull’altare. Il giornalista insistette. Disse al cineasta che “un personaggio pubblico aveva l’obbligo diil”. Truffaut era seccato per l’insistenza, sospirò, gettò un’occhiata di sdegno e disse: “Lei dice che un personaggio pubblico ha l’obbligo diil? E di qualeparla? Io ho un unico ...

