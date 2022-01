Bimba precipitata a Torino: Fatima è morta per un tragico gioco (Di sabato 15 gennaio 2022) La lanciava in aria e la riprendeva , un gioco che avevano fatto molte volte e che « la faceva tanto ridere ». E’ morta così Fatima, la bambina di tre anni che giovedì sera è precipitata da un palazzo... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 gennaio 2022) La lanciava in aria e la riprendeva , unche avevano fatto molte volte e che « la faceva tanto ridere ». E’così, la bambina di tre anni che giovedì sera èda un palazzo...

