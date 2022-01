AEW: Era previsto un feud tra Lita e Britt Baker per All Out 2021 (Di sabato 15 gennaio 2022) Lita è tornata di recente in WWE e parteciperà al prossimo Royal Rumble match femminile. Una presenza importante per la compagnia di Stamford per tutto quello che la ragazza rappresenta ed ha rappresentato. Ma c’erano altri piani per lei che nel 2021 non si sono concretizzati e che avrebbero potuto vederla impegnata in altri lidi. Lita vs Britt Baker Secondo quanto riporta Fightful, la All Elite Wrestling ha contattato Lita all’inizio dell’estate dello scorso anno. Nei piani c’era un feud da imbastire con Britt Baker, appena diventata campionessa, che avrebbe dovuto portare le due ad un match ad All Out 2021. Nonostante il buon rapporto tra le due parti, non ci sono stati i presupposti per siglare un ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 gennaio 2022)è tornata di recente in WWE e parteciperà al prossimo Royal Rumble match femminile. Una presenza importante per la compagnia di Stamford per tutto quello che la ragazza rappresenta ed ha rappresentato. Ma c’erano altri piani per lei che nelnon si sono concretizzati e che avrebbero potuto vederla impegnata in altri lidi.vsSecondo quanto riporta Fightful, la All Elite Wrestling ha contattatoall’inizio dell’estate dello scorso anno. Nei piani c’era unda imbastire con, appena diventata campionessa, che avrebbe dovuto portare le due ad un match ad All Out. Nonostante il buon rapporto tra le due parti, non ci sono stati i presupposti per siglare un ...

