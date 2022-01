Scherma, rinviato GP FIE fioretto maschile e femminile di Torino a data da destinarsi (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Federazione Italiana Scherma ha annunciato il rinvio a data da destinarsi Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile programmato dal 4 al 6 febbraio a Torino. Lo ha fatto sapere tramite una nota, in cui si legge che la FIS ha chiesto alla federazione internazionale di trovare una nuova data successiva al 31 marzo per riprogrammare lo storico evento, visto il prolungamento dello stato di emergenza sul territorio nazionale. “La decisione si è resa necessaria a seguito delle ultime disposizioni governative che prevedono dal 10 gennaio 2022 l’obbligo del Green Pass “rafforzato” per tutti i partecipanti a competizioni sportive, prescrizione che al momento risulta incompatibile con il protocollo FIE, secondo cui il requisito sufficiente per poter ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Federazione Italianaha annunciato il rinvio adaGrand Prix FIE diprogrammato dal 4 al 6 febbraio a. Lo ha fatto sapere tramite una nota, in cui si legge che la FIS ha chiesto alla federazione internazionale di trovare una nuovasuccessiva al 31 marzo per riprogrammare lo storico evento, visto il prolungamento dello stato di emergenza sul territorio nazionale. “La decisione si è resa necessaria a seguito delle ultime disposizioni governative che prevedono dal 10 gennaio 2022 l’obbligo del Green Pass “rafforzato” per tutti i partecipanti a competizioni sportive, prescrizione che al momento risulta incompatibile con il protocollo FIE, secondo cui il requisito sufficiente per poter ...

Scherma, rinviato GP FIE fioretto maschile e femminile di Torino a data da destinarsi Sportface.it Scherma, rinviato GP FIE fioretto maschile e femminile di Torino a data da destinarsi La Federazione Italiana Scherma ha annunciato il rinvio a data da destinarsi Grand Prix FIE di fioretto maschile e femminile programmato dal 4 al 6 febbraio a Torino. Lo ha fatto sapere tramite una no ...

