Royal Family, la Regina Elisabetta 'uccide' suo figlio: questa volta la decisione è ufficiale (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Regina Elisabetta ha deciso di surclassare suo figlio Andrea. Ecco cosa ha deciso di fare. Gli scandali per la famiglia Windsor non sono mai mancati. Nel corso di questi anni di corona con a capo la Regina Elisabetta II sono molti i momenti in cui ci sono state delle defiance e le loro vicende personali sono finite al centro dell'attenzione mediatica. Regina Elisabetta II – Getty ImagesBasti pensare a tutto ciò che è seguito il matrimonio di Lady Diana con il Principe Carlo, il conseguente tradimento con Camilla Shand, fino ad arrivare al tragico incidente che ha portato alla morte di Lady Diana. Ma non solo, anche negli ultimi anni non sono mancati i drammi a corte. Meghan Markle che rilascia un'intervista in cui sostiene che qualcuno della ...

