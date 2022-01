Palermo, sprint cessioni: da Marong a Peretti, in 7 sacrificabili. E Castagnini… (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Palermo ha necessità di sfoltire l'organico per regalare qualche tassello importante al nuovo tecnico Silvio Baldini Leggi su mediagol (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilha necessità di sfoltire l'organico per regalare qualche tassello importante al nuovo tecnico Silvio Baldini

Advertising

Mediagol : Palermo, sprint cessioni: da Marong a Peretti, in 7 sacrificabili. E Castagnini… - ILOVEPACALCIO : Palermo, comincia l’ultimo sprint per le cessioni: in sette «sacrificabili». I nomi - tifosipalermoit : il club vuole privarsi dei giocatori che al momento non rientrano nel progetto. Si lavora pure con i procuratori di… - erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Covid19, sprint vaccini in Sicilia, hub aperti fino a mezzanotte - - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19, sprint vaccini in Sicilia, hub aperti fino a mezzanotte - -