A RAI1 | ‘Tali e Quali’ | sabato 15 gennaio | sul palco Noemi | Shakira | il Trio Lescano e tanti altri

(Di venerdì 14 gennaio 2022) TALI E QUALI EDIZIONE 2022 Secondo appuntamento con il varietà condotto da Carlo Conti Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, che ha visto come vincaliitore uno straordinario “Claudio Baglioni” interpretato da Igor Minerva con “La vita è adesso”, torna “Tali e Quali” Edizione 2022, il varietà diprodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Carlo Conti e in onda15alle 21.25. Protagonisti saranno ancora 11 artisti “non professionisti”, scelti dalla redazione per la loro grande somiglianza con i personaggi musicali che interpretano, cantando rigorosamente dal vivo. Suldegli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma si alterneranno grandi big della musica nazionale e internazionale:, il...