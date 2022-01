Pomeriggio 5, Barbara D’Urso affiancata da Simona Branchetti? La proposta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Pomeriggio 5 potrebbe cambiare volto? Pare che si stia rivelando concreta l’ipotesi che le due conduttrici si possano affiancare e dividere la trasmissione: ecco la proposta. screen tvSi torna a parlare dello show di Canale Cinque che va in onda ormai da molti anni nel Pomeriggio e che quest’anno è stato notevolmente ridimensionato per volere dei vertici dell’azienda forse anche a causa di un calo di ascolti che nessuno si aspettava. Ma come se non bastasse le novità non sono finite e infatti proprio nel periodo delle feste natalizie al posto di Barbara D’Urso con cui il programma è nato, è arrivata Simona Branchetti conduttrice e giornalista di grande successo che quest’estate ha tenuto compagnia ai telespettatori Mediaset. Proprio nelle scorse ore ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 gennaio 2022)5 potrebbe cambiare volto? Pare che si stia rivelando concreta l’ipotesi che le due conduttrici si possano affiancare e dividere la trasmissione: ecco la. screen tvSi torna a parlare dello show di Canale Cinque che va in onda ormai da molti anni nele che quest’anno è stato notevolmente ridimensionato per volere dei vertici dell’azienda forse anche a causa di un calo di ascolti che nessuno si aspettava. Ma come se non bastasse le novità non sono finite e infatti proprio nel periodo delle feste natalizie al posto dicon cui il programma è nato, è arrivataconduttrice e giornalista di grande successo che quest’estate ha tenuto compagnia ai telespettatori Mediaset. Proprio nelle scorse ore ...

