“Non solo Insigne…”: Napoli in ansia, un nuovo addio fa tremare i tifosi (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’attaccante del Napoli Mertens è uno dei punti fermi del club azzurro. La società partenopea valuterà nei prossimi mesi cosa fare del belga. In casa Napoli la squadra di Spalletti sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua stagione. Il club azzurro è stato eliminato oggi con un netto 5 a 2 davanti ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’attaccante delMertens è uno dei punti fermi del club azzurro. La società partenopea valuterà nei prossimi mesi cosa fare del belga. In casala squadra di Spalletti sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua stagione. Il club azzurro è stato eliminato oggi con un netto 5 a 2 davanti ai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

WRicciardi : rompere termometro non guarisce la febbre,non leggere le analisi cliniche non riduce il rischio,spegnere i fari non… - ShooterHatesYou : Povia da Giletti che canta “libbertaaaah”. Tutto finito. Non saremo mai un paese, ma sempre e solo un sogno. Finis… - LucaBizzarri : Un amico dovrebbe dirti: “Certo che vai al funerale, certo ti fotograferanno, solo una cosa non devi fare: pubblica… - Theo19893 : @xManuelVanacore Si quelli che devono rompere i coglioni a piangere e pensare solo agli infortuni, alla società che non è competente ecc.. - MarcoBuqs : @CastellVonFaber Solo perché stiamo per passare alla prossima finta emergenza: quella climatica. E non puoi avere p… -