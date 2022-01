Non chiamatele più vallette, per favore. A Sanremo l'era delle co - conduttrici (Di giovedì 13 gennaio 2022) il termine scelto da Amadeus per chi l'affiancherà. Ma la Ferilli che torna sul palco dopo 26 anni all'epoca non si offese di PIERO DEGLI ANTONI Articolo Cesare Cremonini super ospite a Sansremo ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) il termine scelto da Amadeus per chi l'affiancherà. Ma la Ferilli che torna sul palco dopo 26 anni all'epoca non si offese di PIERO DEGLI ANTONI Articolo Cesare Cremonini super ospite a Sansremo ...

Advertising

BeppeMaresca : Non chiamatele più “Maestre”. - Martineaklov : @luca_genicco @lorenzhaus @federicafan Non chiamatele Mamma ! - cheamarena : Allora non chiamatele gift. - StigmabaseF : Sanremo? LGBT, Black Lives Matter, Villa Arzilla e Diversamente abile. E non chiamatele vallette!: LGBT, Black Live… - StigmabaseF : Sanremo? LGBT | Black Lives Matter | Villa Arzilla e Diversamente abile E non chiamatele vallette!: Sanremo: Amadeu… -