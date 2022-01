Napoli, retroscena Osimhen: ha detto a Spalletti di non sentirsi pronto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il rientro di Osimhen non sarebbe vicino. L’attaccante del Napoli non si sentirebbe pronto Il rientro in campo di Victor Osimhen non sarebbe così vicino come sembrava negli ultimi giorni. E sarebbe lo stesso calciatore a non sentirsi ancora in grado di dare il massimo in campo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, infatti, proprio Osimhen, durante un colloquio con Spalletti, avrebbe confessato all’allenatore di non sentirsi pronto per tornare a giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il rientro dinon sarebbe vicino. L’attaccante delnon si sentirebbeIl rientro in campo di Victornon sarebbe così vicino come sembrava negli ultimi giorni. E sarebbe lo stesso calciatore a nonancora in grado di dare il massimo in campo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, infatti, proprio, durante un colloquio con, avrebbe confessato all’allenatore di nonper tornare a giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

