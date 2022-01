MotoGP, Marc Marquez torna in sella ad una moto: il suo recupero continua (Di giovedì 13 gennaio 2022) Prosegue il recupero di Marc Marquez, che sta curando la sua diplopia e, grazie ai progressi registrati, il pilota spagnolo ha ricevuto il permesso per tornare in sella. L’iberico prima di tornare in un circuito, però, ha deciso di passare attraverso il motocross. Lo annuncia la Honda sul proprio sito ufficiale. Si apre così il comunicato: “Marc Marquez è stato sottoposto lunedì scorso ad una visita medica con il dottor Sánchez Dalmau per analizzare la situazione della sua diplopia. L’oculista ha confermato un netto miglioramento nella visione dell’otto volte campione del Mondo“. Prosegue la nota stampa: “Con questi progressi, il pilota del Repsol Honda Team ha ricevuto l’autorizzazione a guidare una moto ed il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 gennaio 2022) Prosegue ildi, che sta curando la sua diplopia e, grazie ai progressi registrati, il pilota spagnolo ha ricevuto il permesso perre in. L’iberico prima dire in un circuito, però, ha deciso di passare attraverso ilcross. Lo annuncia la Honda sul proprio sito ufficiale. Si apre così il comunicato: “è stato sottoposto lunedì scorso ad una visita medica con il dottor Sánchez Dalmau per analizzare la situazione della sua diplopia. L’oculista ha confermato un netto miglioramento nella visione dell’otto volte campione del Mondo“. Prosegue la nota stampa: “Con questi progressi, il pilota del Repsol Honda Team ha ricevuto l’autorizzazione a guidare unaed il ...

Advertising

codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez, la vista migliora: è tornato in pista con moto da cross #MotoGP - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Marc Marquez torna in moto, prosegue il suo recupero) è stato pubblicato sul sito del… - gponedotcom : VIDEO - Marquez migliora e si allena sulla moto da cross: parlerà in Zoom: I medici hanno dato il via libera a Marc… - BottoDavide : RT @gponedotcom: VIDEO - Marquez migliora e torna ad allenarsi sulla moto da cross: I medici hanno dato il via libera a Marc che, dopo tre… - Gazzetta_it : Marc Marquez, la vista migliora: è tornato in pista con moto da cross #MotoGP -