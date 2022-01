Mele: “Bonucci come un bullo, sapete cosa gli accadrà?” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leonardo Bonucci ha aggredito un dirigente dell’Inter durante la finale di Supercoppa Italiana. Anche Silver Mele ha commentato il suo comportamento. Il giornalista con un post su Facebook ha scritto dell’aggressione a Cristiano Mozzillo, dirigente dell’Inter ex Napoli. Silver Mele scrive che cose del genere avvengono “solitamente per strada ad opera dei bulli di quartiere. Lo ritengo vergognoso ma coerente con storia e abitudini di un contesto arrogante, che rispetta le persone come fa con regole, leggi e sentenze. E il riflesso fedelissimo lo troviamo qui, sui social ad opera di facinorosi affiliati senza identità (gli ormai famosi dolotroll) che offendono con spregio tutto e tutti coloro che si dissociano dal loro modo di essere. Orbene, meglio ormale siamo in Italia“. Aggressione Bonucci: ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 gennaio 2022) Leonardoha aggredito un dirigente dell’Inter durante la finale di Supercoppa Italiana. Anche Silverha commentato il suo comportamento. Il giornalista con un post su Facebook ha scritto dell’aggressione a Cristiano Mozzillo, dirigente dell’Inter ex Napoli. Silverscrive che cose del genere avvengono “solitamente per strada ad opera dei bulli di quartiere. Lo ritengo vergognoso ma coerente con storia e abitudini di un contesto arrogante, che rispetta le personefa con regole, leggi e sentenze. E il riflesso fedelissimo lo troviamo qui, sui social ad opera di facinorosi affiliati senza identità (gli ormai famosi dolotroll) che offendono con spregio tutto e tutti coloro che si dissociano dal loro modo di essere. Orbene, meglio ormale siamo in Italia“. Aggressione: ...

I fischi a Donnarumma? Un gesto etico (08/10/2021) Leonardo Bonucci addirittura, nella sua andata e ritorno tra Milan e Juventus è stato fischiato in ... Sennò sommiamo mele a pere. Confondiamo codici comportamentali differenti: quello dell'onore e dell'...

