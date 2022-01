Mattia Zenzola di Amici rischia di ritirarsi? Ecco cos’è successo

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 13 gennaio 2022)sta vivendo ore di vera disperazione nella scuola di. Il talentuoso ballerino potrebbenelle prossime settimane e senza che lui stesso lo desideri.? Il ballerino scelto da Raimondo Todaro si è fatto male ad un piede. L’infortunio è abbastanza grave visto che il ragazzo è stato costretto a interrompere tutte le lezioni per ben 3 settimane come minimo. Un tempo lunghissimo e in un momento estremamente importante perché si sta definendo la formazione del serale di, la fase decisiva del talent show di Maria De Filippi, in cui viene decretato chi vincerà l’edizione e si ha una visibilità molto più importante, soprattutto per i ballerini. Appena ha ricevuto la notizia il ...