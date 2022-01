Giorgio Rocca, il campione di sci si racconta: “Il successo? Solo attraverso grandi sconfitte. Ora la montagna soffre, serve più ecologia” (Di giovedì 13 gennaio 2022) C’è stato un momento – era il 12 dicembre del 2005 – che era in uno stato di grazia così incontenibile che a Madonna di Campiglio, sulla 3-Tre, tra la prima e la seconda manche chiese allo speaker di urlare più forte i tempi parziali per sentirli. Nonostante il boato del pubblico, assiepato lungo la pista, nonostante la concentrazione che di solito annulla ogni rumore. “Al primo intermedio distinsi la sua voce scandire il mio tempo. Elettrizzato, inserii il turbo e recuperai lo svantaggio”. Alla fine vinse, lasciandosi alle spalle fuoriclasse del calibro di Benjamin Raich e Kalle Palander. Era la terza vittoria consecutiva per Giorgio Rocca in quel magico inverno. Sarebbe arrivato a cinque prima delle Olimpiadi di Torino. Prima della caduta. Quando il più forte di tutti, che portava sulle spalle la pressione di un Paese intero, spigolò a metà gara. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) C’è stato un momento – era il 12 dicembre del 2005 – che era in uno stato di grazia così incontenibile che a Madonna di Campiglio, sulla 3-Tre, tra la prima e la seconda manche chiese allo speaker di urlare più forte i tempi parziali per sentirli. Nonostante il boato del pubblico, assiepato lungo la pista, nonostante la concentrazione che di solito annulla ogni rumore. “Al primo intermedio distinsi la sua voce scandire il mio tempo. Elettrizzato, inserii il turbo e recuperai lo svantaggio”. Alla fine vinse, lasciandosi alle spalle fuoriclasse del calibro di Benjamin Raich e Kalle Palander. Era la terza vittoria consecutiva perin quel magico inverno. Sarebbe arrivato a cinque prima delle Olimpiadi di Torino. Prima della caduta. Quando il più forte di tutti, che portava sulle spalle la pressione di un Paese intero, spigolò a metà gara. La ...

Advertising

lukasdiver57 : RT @e_perspectiva: Giorgio Morandi Natura morta [Still Life], 1942 Oil on canvas, 36 × 42 cm Fondazione Magnani-Rocca, Mamiano di Traverset… - dave7664238245 : @SimonaMattei8 Ma non avevi detto che non avresti più seguito? Occhio che ti monitoro! ?? Il prossimo anno facessero… - Ba1974Ba : @brother_jude Devi iniziare a mettere stories dove vai a sciare con Giorgio Rocca non solo il tuo pisello. Ormai è inflazionato. - Brawnale1 : Fedez non voleva andare ma le lezioni all'Academy di Giorgio Rocca sono tanta, tantissima roba. Se eventualmente si… - infoitsport : Giorgio Rocca promuove Diletta Leotta ma non Belen Rodriguez -