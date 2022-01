Commisso si scaglia contro i dirigenti della Juve | che bordata!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 gennaio 2022) In un’intervista rilasciata al Financial Times lo scorso novembre e diffusa solamente nelle ultime ore, il presidenteFiorentina Roccoha parlato del suo rapporto con l’economia e la politica del calcio italiano, lanciando un attacco al presidente bianconero Andrea Agnelli: “Lantus è quotata alla Borsa di Milano. Il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo nei giorni successivi alla notizia dell’indagine (Covisoc, ndr). Se gli stessi eventi si fossero verificati in una società quotata negli Stati Uniti, gli azionisti che avevano subito perdite farebbero causa a quei motherfuckers”. Roccosi è soffermato successivamente sul caso Dusan Vlahovic, commentando la scelta del giovane bomber serbo di non rinnovare il proprio ...