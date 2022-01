Arrivano nei mercati globali i Huawei P50 Pro e P50 Pocket (Di giovedì 13 gennaio 2022) I Huawei P50 Pro e P50 Pocket si avvicinano sempre di più al mercato europeo, anche se, come vi avevamo già comunicato in questo articolo, bisognerà aspettare il 26 gennaio per vederli finalmente arrivare nei nostri negozi. I due dispositivi hanno raggiunto nelle scorse ore il mercato globale, tra l’altro conservando tutto il bagaglio tecnico delle versioni locali. In particolare, il Huawei P50 Pro presenta uno schermo OLED con risoluzione FullHD+ (2700 x 1228 pixel) da 6.6 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 300Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (solo 4G), con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 48MP True Chroma, un secondo True Chroma da 40MP, da un ultra-grandangolare da 13MP e da uno zoom ottico da ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) IP50 Pro e P50si avvicinano sempre di più al mercato europeo, anche se, come vi avevamo già comunicato in questo articolo, bisognerà aspettare il 26 gennaio per vederli finalmente arrivare nei nostri negozi. I due dispositivi hanno raggiunto nelle scorse ore il mercato globale, tra l’altro conservando tutto il bagaglio tecnico delle versioni locali. In particolare, ilP50 Pro presenta uno schermo OLED con risoluzione FullHD+ (2700 x 1228 pixel) da 6.6 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 300Hz. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (solo 4G), con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 48MP True Chroma, un secondo True Chroma da 40MP, da un ultra-grandangolare da 13MP e da uno zoom ottico da ...

