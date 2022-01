Party gate, le scuse di Boris Johnson in Parlamento. Il leader labour Starmer: «Deve dimettersi» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il premier britannico Boris Johnson si è scusato in Parlamento per il cosiddetto 'Party gate' legato a un incontro organizzato nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020 quando... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il premier britannicosi è scusato inper il cosiddetto '' legato a un incontro organizzato nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020 quando...

