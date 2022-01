Oroscopo di Paolo Fox 13 gennaio: giovedì al top in amore e lavoro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ariete – In amore se sei solo non è perchè non ti applichi, piuttosto dovresti cercare di lasciarti andare alle emozioni. Sul lavoro invece non fare scelte azzardate oggi. Toro – In amore, soprattutto se sei in coppia da diverso tempo, c’è bisogno di qualche sicurezza in più. Sul lavoro invece qualche imprevisto da risolvere, attenzione alle spese. Gemelli – Belle emozioni in amore grazie al buon aspetto della Luna! Sul lavoro invece il pomeriggio dona buone intuizioni, per chi ha voglia di recuperare e mettersi in gioco! Cancro – Oggi devi vivere le emozioni con uno stato d’animo ‘leggero’, la Luna nel segno ti aiuterà. Sul lavoro invece non sottovalutare le nuove proposte, in arrivo accordi e novità. Entra nel gruppo Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ariete – Inse sei solo non è perchè non ti applichi, piuttosto dovresti cercare di lasciarti andare alle emozioni. Sulinvece non fare scelte azzardate oggi. Toro – In, soprattutto se sei in coppia da diverso tempo, c’è bisogno di qualche sicurezza in più. Sulinvece qualche imprevisto da risolvere, attenzione alle spese. Gemelli – Belle emozioni ingrazie al buon aspetto della Luna! Sulinvece il pomeriggio dona buone intuizioni, per chi ha voglia di recuperare e mettersi in gioco! Cancro – Oggi devi vivere le emozioni con uno stato d’animo ‘leggero’, la Luna nel segno ti aiuterà. Sulinvece non sottovalutare le nuove proposte, in arrivo accordi e novità. Entra nel gruppodi ...

