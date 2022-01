Covid oggi Lazio, 12.027 contagi e 15 morti. A Roma 5.063 nuovi casi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 12.027 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 12 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 15 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.612 tamponi molecolari e 79.927 antigenici con un tasso di positività al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 5.063. I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 1.629, 56 in più da ieri, 202 le terapie intensive occupate, 6 in più nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 4.993. “Rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 i casi positivi in meno” sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio i casi e i decessi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 12.027 ida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 12 gennaio 2022, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 15. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 29.612 tamponi molecolari e 79.927 antigenici con un tasso di positività al 10,9%. Icittà sono a quota 5.063. I ricoverati nei reparti ordinarisono 1.629, 56 in più da ieri, 202 le terapie intensive occupate, 6 in più nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 4.993. “Rispetto a mercoledì della scorsa settimana sono 4.437 ipositivi in meno” sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio ie i decessi ...

