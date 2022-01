Covid, Gravina: “Il calcio ha bisogno di dialogo, di regole chiare e di... (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l presidente federale: “Soddisfatti del risultato, auspico che anche il CTS riconosca l’impegno e gli sforzi quotidiani del nostro movimento per la tutela della salute” Leggi su itasportpress (Di mercoledì 12 gennaio 2022) l presidente federale: “Soddisfatti del risultato, auspico che anche il CTS riconosca l’impegno e gli sforzi quotidiani del nostro movimento per la tutela della salute”

Advertising

Gazzetta_it : Covid, ecco come funziona il nuovo protocollo: stop con 9 positivi sui 25 della rosa - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi ha sentito il presidente della Federcalcio Gravina invitandolo a valutare l'opportunità di sospen… - TuttoHellasVer1 : Gravina sul nuovo protocollo anti-Covid: «Un risultato di cui siamo molto soddisfatti» - CorJuve : RT @Gazzetta_it: Covid, ecco come funziona il nuovo protocollo: stop con 9 positivi sui 25 della rosa -