Stefano De Martino | la difficile confessione in diretta | “È difficile capire quanto ci amino i genitori”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 11 gennaio 2022) Negli ultimi giorniDeè tornato in tv ma non solo come conduttore per il suo nuovo programma Bar Stella, ma anche come ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te. L’ex ballerino infatti ha fatto una sorpresa ad uno dei protagonisti della puntata, il trentaduenne Salvatore, che ha da poco perso il padre a causa del Covid.ha cercato di incoraggiare il ragazzo lasciandosi anche andare a racconti piuttosto intimi sul tema della paternità – argomento piuttosto delicato anche per il conduttore.Deparla del ruolo di padre L’ex ballerino è stato chiamato da Maria De Filippi per volontà della mamma di Salvatore, Enza. Quest’ultima ha perso il marito a soli 64 anni a causa di complicazioni dovute al Covid. Il figlio ad oggi si sente in colpa per non aver ...