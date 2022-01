Sanremo 2022: le cinque donne scelte da Amadeus (Di martedì 11 gennaio 2022) Amadeus DavideMaggio.it vi ha anticipato che saranno cinque le donne che affiancheranno Amadeus al 72° Festival di Sanremo, in programma dal 1° al 5 febbraio 2022. Ora è il momento di scoprire di chi si tratta: ecco le presenze femminili scelte dal conduttore e direttore artistico della kermesse. Come in occasione dell’annuncio dei Big in gara, Amadeus ha deciso di rivelare l’identità delle cinque “vallette” in diretta al Tg1, nell’edizione delle 20.00 di oggi. IN AGGIORNAMENTO… Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022)DavideMaggio.it vi ha anticipato che sarannoleche affiancherannoal 72° Festival di, in programma dal 1° al 5 febbraio. Ora è il momento di scoprire di chi si tratta: ecco le presenze femminilidal conduttore e direttore artistico della kermesse. Come in occasione dell’annuncio dei Big in gara,ha deciso di rivelare l’identità delle“vallette” in diretta al Tg1, nell’edizione delle 20.00 di oggi. IN AGGIORNAMENTO…

RadioItalia : Manca meno di un mese all'inizio di #Sanremo2022 e i Big del Festival hanno già cominciato le prove! - Agenzia_Ansa : Maria Chiara Giannetta sarà tra le cinque protagoniste di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. L'attrice ha spopolato… - lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - Sanremo__2022 : +++SONO ORNELLA MUTI,LORENA CESARINI,DRUSILLA FOER,MARIA CHIARA GIANNETTA E SABRINA FERILLI LE 5 CO-CONDUTTRICI DEL… - _bwandering : 2022 Amadeus ancora non riesce a trovare una coconduttrice unica per tutte le serate di Sanremo -