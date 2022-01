Rientro in classe, Flc Cgil: “Chiusure forzate e assenze per covid impongono ripensamento provvedimenti” (Di martedì 11 gennaio 2022) "Le notizie che ci vengono dalle scuole non sono affatto tranquillizzanti. Il 15 % degli alunni e il 20% del personale assenti - dati che raccogliamo empiricamente con i nostri contatti sui posti di lavoro – parlano di una realtà che difficilmente può dirsi di normalità". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) "Le notizie che ci vengono dalle scuole non sono affatto tranquillizzanti. Il 15 % degli alunni e il 20% del personale assenti - dati che raccogliamo empiricamente con i nostri contatti sui posti di lavoro – parlano di una realtà che difficilmente può dirsi di normalità". L'articolo .

