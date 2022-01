Quanto contagia un vaccinato e quanto un No vax? Lo spiega un cartone animato (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo youtuber Andrea Lorenzon, fondatore del canale “Cartoni morti”, il 2 gennaio ha presentato un suo video divulgativo, diffuso su Facebook, YouTube e Instagram, in cui prova a spiegare la diffusione del contagio per chi ha anticorpi e per chi non li ha. Il video è stato un successo del web: ha ottenuto più di 600mila visualizzazioni e oltre 48 mila “mi piace” e 5 mila commenti solo su YouTube. Per spiegare la questione, Lorenzon fa incontrare tre personaggi: Renzo (non vaccinato), Lucia (vaccinata) e Rodrigo (“ragazzo simpaticissimo e contagiosissimo”). Nel video sono indicate anche le fonti ufficiali dei dati citati. Sul tema Covid “Cartoni Morti” ha prodotto diversi contenuti: da segnalare anche “Biancaneve e i sette virologi”, “The Vaccino Saga” e la “Trilogia della mascherina”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 gennaio 2022) Lo youtuber Andrea Lorenzon, fondatore del canale “Cartoni morti”, il 2 gennaio ha presentato un suo video divulgativo, diffuso su Facebook, YouTube e Instagram, in cui prova are la diffusione del contagio per chi ha anticorpi e per chi non li ha. Il video è stato un successo del web: ha ottenuto più di 600mila visualizzazioni e oltre 48 mila “mi piace” e 5 mila commenti solo su YouTube. Perre la questione, Lorenzon fa incontrare tre personaggi: Renzo (non), Lucia (vaccinata) e Rodrigo (“ragazzo simpaticissimo e contagiosissimo”). Nel video sono indicate anche le fonti ufficiali dei dati citati. Sul tema Covid “Cartoni Morti” ha prodotto diversi contenuti: da segnalare anche “Biancaneve e i sette virologi”, “The Vaccino Saga” e la “Trilogia della mascherina”.

