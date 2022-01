Peste suina | si allarga la ' zona infetta' | 78 Comuni in Piemonte | tutti in provincia di Alessandria

Advertising

enpaonlus : Focolai peste suina, Enpa: stop caccia e abbattimento cinghiali - repubblica : Allarme peste suina, cinghiale ucciso dal virus a Ovada nell'Alessandrino: primo caso in Italia - fattoquotidiano : Peste suina, un caso in un cinghiale morto ad Alessandria: la Regione attiva Unità di crisi - SoniaSamoggia : RT @enpaonlus: Focolai peste suina, Enpa: stop caccia e abbattimento cinghiali - fendente1 : RT @enpaonlus: Focolai peste suina, Enpa: stop caccia e abbattimento cinghiali -

Ultime Notizie dalla rete : Peste suina

E' salito complessivamente a 114 il numero dei Comuni, 78 in Piemonte e 36 in Liguria, compresi dal Ministero della Salute nella "zona infetta" daAfricana, alla luce dei nuovi casi confermati (al momento sono quattro) e in riferimento alle indicazioni della Commissione Europea.... anche con interventi del governo nazionale, adeguate misure di ristoro alle imprese agricole danneggiate dalle turbative di mercato a seguito dell'emergenzaAfricana. 'Allevatori nostri ...Si allarga la 'zona infetta' da Peste suina dopo i nuovi casi confermati: al momento sono quattro i cinghiali trovati morti per il virus. È salito complessivamente a 114 il numero ...Allarme rosso per la Peste Suina Africana. È salito complessivamente a 114 il numero dei Comuni, 78 in Piemonte, tutti in provincia di ...