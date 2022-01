L’omaggio del Senato a Sassoli: ha lasciato mondo un po’ migliore (Di martedì 11 gennaio 2022) Un minuto di silenzio nell'aula del Senato per ricordare David Sassoli, presidente del Parlamento europeo e giornalista, scomparso la scorsa notte. L'Aula, presieduta per l'occasione dalla presidente Elisabetta Alberti Casellati, ha tributato poi un lungo applauso al termine di un minuto di raccoglimento. La perdita di Sassoli, ha detto Casellati, "rappresenta una grave ferita per l'Italia, per l'Europa e per tutti coloro che hanno potuto conoscere e apprezzare il suo inconfondibile tratto umano". Al premier Mario Draghi il compito di ricordare l'Europa "disegnata da Sassoli": "rappresentativa, efficace, solidale", capace di "occuparsi della dignità delle persone" come dei "migranti" mettendo in campo "politiche comuni, che non lascino soli i Paesi di frontiera". Un'Ue capace di dialogare e di essere vicina ai ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 11 gennaio 2022) Un minuto di silenzio nell'aula delper ricordare David, presidente del Parlamento europeo e giornalista, scomparso la scorsa notte. L'Aula, presieduta per l'occasione dalla presidente Elisabetta Alberti Casellati, ha tributato poi un lungo applauso al termine di un minuto di raccoglimento. La perdita di, ha detto Casellati, "rappresenta una grave ferita per l'Italia, per l'Europa e per tutti coloro che hanno potuto conoscere e apprezzare il suo inconfondibile tratto umano". Al premier Mario Draghi il compito di ricordare l'Europa "disegnata da": "rappresentativa, efficace, solidale", capace di "occuparsi della dignità delle persone" come dei "migranti" mettendo in campo "politiche comuni, che non lascino soli i Paesi di frontiera". Un'Ue capace di dialogare e di essere vicina ai ...

